Fabián O’Neil, ex-jogador da Seleção Uruguaia morre aos 49 anos

O ex-jogador da Seleção Uruguaia, Fabián O’Neil, morreu no domingo de Natal (25). Segundo a imprensa do Uruguai, Fabián O’Neil, de 49 anos, faleceu em decorrência de uma cirrose crônica e já estava em coma, por conta da situação.

A Associação Uruguaia de Futebol lamentou a morte do ex-jogador, que defendeu a Celeste entre 1993 e 2002. No último ano vestindo a camisa da Seleção do Uruguai, Fabián O’Neil defendeu a equipe na Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul, competição vencida pela Seleção Brasileira.

VEJA MAIS

Fabián O’Neil defendeu apenas um time no Uruguai, o Nacional, clube onde começou e encerrou a carreira em 2004. Jogou também na Itália, onde defendeu o Cagliari, Perugia e a Juventus.