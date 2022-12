Jogador é morto com dois tiros na França; clube lamenta assassinato nas redes sociais

O jogador Adel Santana Mendy, do Aubagne FC, clube que disputa a Quarta Divisão francesa, foi morto a tiros em Marselha, na França, na véspera de Natal (24). A informação é do canal BFMTV e posteriormente confirmada pelo clube nas redes sociais.

Adel Santana Mendy foi morto com dois tiros, no 14º Distrito de Marselha. Ele chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A polícia francesa recolheu 27 cartuchos de calibre 7,62, além de provas que podem contribuir nas investigações do crime e encontrar quem tirou a vida do jovem atleta de 22 anos.

O clube em que jogava, o Aubagne FC, publicou uma nota nas redes sociais, lamentando a morte do jogador, que tinha dupla nacionalidade (França e Senegal).

“É com grande tristeza que a AFC soube da trágica morte de Adel Santana Mendy. Ele deixará um grande vazio e permanecerá para sempre um de nós”, postou o clube nas redes sociais.

Adel Santana Mendy foi revelado pelo Olympique de Marselha, teve passagens pelo futebol de Andorra e também da Inglaterra.