Morre Pedro Paulo Rangel: corpo será velado no RJ; saiba mais

O velório do ator Pedro Paulo Rangel acontece hoje, 22, às 10h no Theatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público até às 13h. O corpo de Pedro será cremado no Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária. No entanto, essa despedida será reservada apenas para familiares e amigos.

Pedro Paulo Rangel faleceu na madrugada de terça para quarta-feira, 21, aos 74 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas gerou comoção por todo o Brasil. Artistas do Brasil todo prestaram homenagens ao colega e ídolo. No Pará, a ex-deputada Vivi Reis (Psol) também demonstrou solidariedade com amigos e familiares do ator.

Relembre

Pedro Paulo Rangel dedicou mais de 50 anos de vida a carreira de ator, como principais destaques estão os trabalhos nas novelas "Gabriela" (1975); "Saramandaia" (1976) ; a novela "Vale Tudo" (1988) interpretando "Adálio" e "Poliana", e a "TV Pirata" (1988).