'Sou dependente químico igual aos da Cracolândia', diz Casagrande

Walter Casagrande abriu o jogo sobre a luta contra o uso de drogas e a dependência química. O ex-jogador deixou o cargo de comentarista de futebol na Globo após 25 anos. Mesmo em ano de Copa do Mundo, ele acredita que seja melhor para a carreira, nesse momento, se afastar da emissora. As informações são do Metrópoles.

“Hoje as pessoas me chamam de viciado, drogado, financiador do tráfico, e acham que é crítica. Isso aí é ataque, não é liberdade de expressão. Eu sou dependente químico igualzinho aos que estão lá na Cracolândia. Igualzinho. Se eu vacilar, se eu não prestar atenção nos meus comportamentos, eu vou para a rua”, afirmou ele, em uma entrevista à Record.

Segundo o UOL, a saída de Casagrande da emissora global pode ter dois motivos. O primeiro, seria o alto salário. Já o segundo, seria a posição política do famoso, sempre afiada durante os programas.