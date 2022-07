Casagrande anuncia saída da TV Globo depois de 25 anos na emissora; vídeo

O ex-jogador de futebol e comentarista do esporte, Walter Casagrande (59), publicou um vídeo na sua conta do Instagram para declarar que está se desligando da Rede Globo, após 25 anos na emissora. Segundo o ex-funcionário da Rede, a saída representa um “alívio para os dois lados”.

Com aparência tranquila e despojada, Casagrande usou o vídeo para comunicar a saída após 25 anos da Rede Globo. O comentarista destacou a sua participação em seis Copas do Mundo, sendo cinco participações em finais, incluindo a de 2002, quando o Brasil foi campeão. “Meu ciclo acabou. Tô saindo da TV Globo hoje (6), não faço mais parte do grupo de esportes da TV, e assim, vou seguir a minha estrada”.

O ex-jogador destacou que acredita que a decisão tenha sido um alívio para os dois lados. A publicação teve diversos comentários, entre eles o de Milton Leite, que disse: “Tive a honra de ter sido o narrador na estréia do Casagrande como comentarista de TV”. Confira o vídeo publicado:

Casagrande esteve envolvido em diversas polêmicas enquanto estava na emissora, entre elas uma discussão com Caio Ribeiro no programa “Bem Amigos”, que teve como assunto a democracia. “Casão”, como é apelidado, além de comentarista, participava de programas da emissora como o “Seleção SporTV” e o “Esporte Espetacular”.

