Filho de Galvão Bueno condena comentários políticos de Casagrande: 'Não me agrada'

Cacá Bueno, filho de Galvão Bueno, criticou os comentários sobre política de Walter Casagrande, comentarista do Grupo Globo, durante transmissões esportivas. O piloto apontou que o ex-jogador deveria focar apenas em opiniões esportivas.

- Quando eu sento pra ver futebol, eu quero esquecer do planeta e ver futebol. Aí falam: 'você tá alienado'. Não, eu também tenho meu momento de falar de outras coisas, mas não é esse. Eu paguei minha assinatura da TV a cabo para ver futebol e opinião de futebol. Quando tem mais comentários de política do que de futebol, não me agrada - afirmou Cacá Bueno, em entrevista ao canal "Cara a Tapa".

O pentacampeão da Stock Car ainda disse que 'Casão foi um baita comentarista'. Porém, agora 'se perde' com seus posicionamentos políticos.

Por fim, Cacá versou sobre o rótulo 'filho do Galvão' e os ataques que recebeu durante a vida, por conta de pessoas que não gostam da personalidade do narrador da Globo.

- Eu já desci uma vez do carro de corrida e passei na frente de uns caras, e os caras me xingando, me ofendendo, e me arremessaram uma lata, e eu mandei um dedo de volta. Não deveria ter feito - concluiu.