Casagrande elogia Cuca, mas dispara: 'Não está a fim de encarar uma derrota'

Cuca deixou o comando do Atlético Mineiro na última terça-feira após alegar problemas pessoais. Para o ex-atacante Walter Casagrande, contudo, a saída do técnico do Galo poderia ter outro motivo: para que o treinador não tenha a possibilidade de "manchar sua imagem" caso não repita o mesmo sucesso de 2021.

- Cuca é um ótimo técnico. Talvez seja o treinador brasileiro que mais evoluiu com o passar do tempo. Ainda tem atitudes impulsivas de retranca nos jogos, mas ultimamente vem fazendo ótimos trabalhos, com seus times indo para cima e sufocando os adversários - elogiou o comentarista em seu blog no portal 'GE'.

- Vejo muitas pessoas dizendo que esse é o "padrão Cuca". Para mim, está claro que ele quer fazer uma história só de vencedor. Não está a fim de encarar uma derrota para o currículo. É como se pensasse: "Ganhei, fiz o time dar espetáculo e agora saio para não manchar a minha imagem vencedora no clube" - continuou o ex-atacante.

- O Atlético-MG mostrou ser o melhor time da temporada e estar muito preparado para poder vencer mais títulos em 2022, inclusive a Libertadores e o Mundial. Mas quando Cuca vai dar continuidade ao trabalho? - questionou Casagrande.