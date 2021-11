Símbolo de inclusão da comunidade negra, cantora Iza vira boneca Barbie

IZA tornou-se um símbolo nacional de inclusão da comunidade negra e empoderamento de mulheres. Considerada um dos maiores nomes da música brasileira, a cantora acaba de ser homenageada com uma Barbie exclusiva feita à sua semelhança.

A famosa marca de bonecas que encanta gerações pelo mundo, desde 1959, presentou a cantora com uma boneca exclusiva. A iniciativa faz parte da linha "Mulheres Inspiradoras" (Role Models, em inglês).

"Eu sempre quis ter uma Barbie parecida comigo e não acredito que esse sonho está acontecendo. Fiquei muito feliz com essa homenagem, pois significa muito para mim. Eu precisava ter ouvido isso quando era mais nova: que eu tinha que ser exatamente do jeito que eu sou. Como uma menina negra, vivi muitas coisas, tive muito medo e achava que ser eu não era suficiente", relembra a cantora. "Se eu pudesse diria para meninas e meninos de todo o mundo: seja você, pois você é incrível!"

IZA vira Barbie

IZA é a terceira brasileira homenageada por Barbie, que também presenteou com uma boneca exclusiva a biomédica brasileira Dra Jaqueline Goes, em agosto deste ano, e a surfista Maya Gabeira, em 2019. O projeto "Mulheres Inspiradoras" tem como objetivo reconhecer mulheres que fazem a diferença em seu campo de atuação, ao atingir grandes marcas em sua carreira, e servirem de exemplo para as futuras gerações.

Criada em 2015, a iniciativa já elegeu diversos profissionais que são exemplos de luta e perseverança, que cruzam fronteiras e que fazem história em todo o mundo, seja na carreira de modelo, cosmonauta, ativista ou chef de cozinha.



Histórico da Barbie

A Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel, que percebeu que sua filha Bárbara, ou Barbie, como era apelidada, gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa. Até então, todas as bonecas tinham aparência de bebês e a de papel era uma das únicas que tinha a feição mais próxima da de uma adolescente.

Quando lançada, a boneca foi definida como a "modelo teenager vestida na última moda". Hoje, a Barbie é reconhecida como uma marca forte e um ícone fashion mundial. Como toda diva, a partir dos anos 90 estilistas famosos como Christian Dior, Chanel, Versace, Givenchy, Carolina Herrera, Donna Karan, Giorgio Armani e Alexandre Herchcovitch a vestiram em várias ocasiões.

Clássicos do cinema, teatro e TV também ganharam bonecas Barbie caracterizadas com personagens famosos, entre eles: Romeu e Julieta, O Mágico de Oz e Star Trek, além de musas como: Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh e Grace Kelly.

Em 60 anos, a Barbie já teve mais de 200 profissões, que retratam aspectos da cultura e da sociedade de suas épocas, como a Barbie astronauta (1965); Barbie médica cirurgiã (1973); e Barbie presidente dos EUA (1992).