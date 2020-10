Homem tenta virar Barbie para namorar mulheres

A ideia era ficar atraente com o visual parecido com a boneca Barbie, mas, mesmo desembolsando 15 mil libras, cerca de R$ 110 mil, o especialista em tecnologia tcheco Honza Simsa, de 26 anos, ainda não está satisfeito. Porém, o que lhe desagrada mesmo é não conseguir uma namorada.

Honza vai trabalhar como um "homem típico" e sente atração sexual por mulheres, mas prefere adotar uma aparência feminina nas horas vagas - e usa enormes cílios falsos, saltos altos e perucas coloridas.

Fã da boneca, ele atualmente tem 90ml de preenchimento no rosto - que ele injeta mais em seus lábios, bochechas e queixo todos os meses.

Honza, que é de Brno, na República Tcheca, disse: “Eu posso me vestir e parecer assim, mas, na minha mente, sou um homem. Sinto-me atraído por mulheres, mas algumas meninas têm problemas com a minha aparência, pois pode ser confuso para elas. Estou solteiro agora, e perfeitamente bem com isso.”

“Gosto que as meninas com quem namoro tenham a mesma aparência - a aparência da Barbie. Eu já gostava de mim quando parecia mais tipicamente masculino, mas estou ainda mais feliz agora e ainda gostaria de fazer mais cirurgia”, adiantou

Idolatrando estrelas da mídia social como a modelo glamorosa Candy Charms, que regularmente posta fotos de seu peito tamanho 32L no Instagram, por anos antes de alterar sua aparência, Honza foi atraída pelo chamado visual de boneca Barbie.

“Na época, eu parecia e me vestia como um cara, mas sempre imaginava o que poderia fazer para ter um rosto mais feminino”, disse. “Por fim, decidi que queria ser como uma boneca de plástico. Eu gosto de garotas que têm essa aparência e eu mesmo queria ter essa aparência”, define.

Procedimento

Ele procurou por algum tempo um cirurgião certo para fazer o que ele queria. “Então, encontrei um médico na Eslováquia que me ajudou. Durante o procedimento, ele cortou a pele ao redor do meu lábio superior e puxou cerca de 9 mm acima do meu rosto. A recuperação foi difícil, mas fiquei muito satisfeito com os resultados.”

Honza admite que atrai olhares e comentários cruéis. “Algumas pessoas ainda têm atitudes muito antiquadas, e como eu parecia um cara, mas tenho lábios grandes e usava maquiagem, recebia muita atenção - o que nem sempre era positivo.”

E no mercado de trabalho isso pode ser difícil. “Sei que minha aparência é extrema e, como tive problemas com empregos no passado por causa disso, agora, quando vou trabalhar, pareço um homem, visto roupas masculinas e nada de maquiagem.”

E arremata: “Sim, sou um cara que se parece com a Barbie, mas isso não significa que as pessoas devam ser desagradáveis comigo. Ser diferente deve ser celebrado, não julgado. ”