Silvio Santos revela motivo de ter se afastado da TV; entenda

Após meses afastado da TV, Silvio Santos, que está com 91 anos, finalmente revelou o que aconteceu para ele ficar longe das telinhas do SBT. No último domingo (02), o apresentador do “Programa Silvio Santos” colocou um ponto final nos boatos de que a saúde dele teria sido o motivo do afastamento. Além disso, também opinou sobre as mudanças que Patrícia Abravanel, atual comandante da atração dominical, fez para dar uma nova “cara” ao programa.

VEJA MAIS

“Não, não (estava com problema na voz). Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar”, relatou Silvio ao ser questionado pelo repórter Roger Turchetti, após sair do colégio eleitoral onde votou, em São Paulo.

O repórter também quis saber o que o apresentador achava das mudanças que ocorreram no 'Programa Silvio Santos' nos últimos meses, mas ele afirmou não ter percebido.

“Não reparei, mas se os rapazes (do balé masculino) forem bonitos eu vou gostar. Não tenho nenhum preconceito, tanto faz os rapazes ou as meninas, não tem problema”, disse ele brincando.

Patrícia Abravanel, que acompanhava o pai na saída da votação, comentou as mudanças no programa. “É a mesma coisa, só que diferente. Mudou uma coisinha aqui, outra ali, até porque meu pai é muito único e tem muita coisa que só funciona com ele. Teve que adequar ao meu jeitinho”, afirmou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)