Silvânia, cantora do Calcinha Preta, surpreende ao mostrar os seios durante show para plateia

A cantora do grupo Calcinha Preta, Silvânia Aquino, de 50 anos, surpreendeu os fãs ao mostrar os seios no palco durante um show realizado na Bahia Beer, na cidade de Alagoinha (BA), no último domingo (19). O vídeo, gravado ao vivo na apresentação da artista, viralizou nas redes sociais.

VEJA MAIS

No conteúdo que ganhou grande proporção na internet, Silvânia revelou que passou por uma cirurgia plástica, um implante de silicone e uma mamoplastia redutora. “O médico só me autorizou a mostrar os peitos. Vou abaixar o zíper e mostrar logo para todo mundo. Vocês querem que eu faça isso? Está inchado”, brincou ela.

Após exibir os seios, Silvânia disparou: “Me preparei toda para o DVD e para todos vocês. É uma dor da peste isso! Estou toda cortada, inchada, com a barriga dormente. O peito dó, e o silicone não foi para o lugar dele ainda”.