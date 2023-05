Após um ano da morte de Paulinha, Calcinha Preta apresenta nova integrante; veja quem é

Pouco mais de um ano da morte de Paulinha Abelha, a Calcinha Preta apresentou a mais nova integrante. Trata-se de O'hara Ravick, de 27 anos, natural de Recife. A artista já passou por outras bandas, entre elas a Magníficos, que teve auge nos anos 2000. A cantora subiu no palco no dia 15 de abril e está oficialmente contratada com o grupo.

O'hara Ravick não pretende ser visto como substituto de Paulinha Abelha. A banda deixou isso claro durante a entrevista, ao colunista Léo Dia, no último domingo (30). "Não sou o quarto integrante, sou o quinto. Paulinha sempre será o quarto, ela é insubstituível", disse O'hara.

VEJA MAIS

Silvânia Aquino discutiu o processo de escolha do novo integrante e revelou que foi a empresa da banda que tomou a decisão. “O'hara foi uma escolha da FazMídia e todos concordamos”, disse ela. Questionada se alguma vez discordou da inclusão de alguém no grupo, Silvânia foi direta e fez todos rirem: "Várias vezes, mas não me perguntem nomes porque não vou citar".

A nova integrante do grupo vocal da banda se mostrou uma pessoa autêntica. “O'hara é uma grande cantora, uma grande artista. Virei fã dela”, elogiou Daniel Diau.