Sidney Poitier, primeiro negro a ganhar Oscar de melhor ator, morre aos 94 anos

Nesta sexta-feira (7), morreu o astro de Hollywood Sidney Poitier, aos 94 anos. Referência para diversos atores e atrizes, ele foi o primeiro negro a ganhar Oscar de melhor ator. A morte do artista foi anunciada por Fred Mitchell, ministro das Relações Exteriores das Bahamas, país de origem de Poitier. Conhecido no mundo do cinema, o ator brilhou em muitos filmes. As informações são do Portal O Globo.

Veja alguns dos grandes sucessos que o artista estrelou:

Acorrentados (The Defiant Ones, 1958)

Porgy e Bess (1959)

O Sol Tornará a Brilhar (1961)

Tormentos d’Alma (1962)

Uma Voz nas Sombras (1963) - que lhe rendeu Oscar de melhor ator em 1964, tornando o primeiro negro a ganhar o prêmio.

Uma Vida em Suspense (1965)

Quando Só o Coração Vê (1965)

No Calor da Noite (1967)

Adivinhe Quem Vem para Jantar (1967)

Ao Mestre com Carinho (1967)

Sidney tinha dupla cidadania, pois nasceu inesperadamente em Miami durante uma visita dos pais aos Estados Unidos. Ele cresceu nas Bahamas, mas mudou-se para a América aos 15 anos, marcando seu primeiro papel principal no filme Blackboard Jungle de 1955.

Seu primeiro contato com indicações ao prêmio veio com The Defiant Ones (1958), que o viu indicado como Melhor Ator ao lado de Tony Curtis.