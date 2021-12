Morre o ator Jairo Lourenço, o Luciano de 'Vale Tudo'

Morreu aos 60 anos o ator Jairo Lourenço, conhecido pelo grande público por ter interpretado o personagem Luciano da novela “Vale Tudo”. A morte aconteceu na segunda-feira, 29, mas se tornou pública nesta quarta-feira, 1.

O falecimento foi confirmado pela Prefeitura de São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba (PR), onde ele vivia. A causa teria sido falência múltipla de órgãos ocasionada por um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Em “Vale Tudo”, disponível no Globoplay, seu personagem era o fiel parceiro de Ivan, interpretado por Antonio Fagundes. Jairo também atuou em O Dono do Mundo, Força De Um Desejo e Malhação, entre outras novelas.

O ator era formado em Arte Dramática. Há alguns anos, ele havia sofrido um outro AVC. Esse último o levou para o hospital no dia 28 de novembro, onde estava desde então.

Nas redes sociais, um amigo de Jairo, Jiddu K. Saldanha, prestou uma homenagem a ele: “Hoje partiu meu grande amigo Jairo Lourenço. Meu primeiro parceiro de teatro. Morávamos na mesma vila, com distância de 300 metros um do outro. Estávamos sempre por perto, nos ajudando a lidar com os contextos. Nos anos 80, foi uma alegria no bairro quando ele se tornou um ator de televisão e adentrava nossas humildes casas através das novelas globais”. “Era um cara intenso, pleno. Para ele, viver foi uma passagem só de ida para o fluxo constante. Muita intensidade... Liberdade plena!”.

Passado mais de 30 anos desde a exibição original de Vale Tudo, dos 42 atores que participaram da novela, 12 deles já se morreram.