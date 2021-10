James Michael Tyler, o Gunther, de 'Friends', morre aos 59 anos

James Michael Tyler, conhecido por seu papel como Gunther em Friends, morreu na manhã deste domingo, 24, em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 59 anos. A informação foi confirmada ao site TMZ por um representante do ator. No último mês de junho ele revelou ter sido diagnosticado com um câncer de próstata há cerca de três anos, que já estava em estágio avançado.

"O mundo o conheceu como Gunther da série de sucesso Friends, mas os próximos a Michael o conheciam como ator, músico, ativista sobre o câncer e amável marido. Michael amava música ao vivo, torcer pelos Clemson Tigers [time de futebol americano da Universidade de Clemson], e costumava se encontrar em aventuras divertidas e não planejadas. Se você o conhecesse uma vez, faria um amigo por toda a vida", disse sua família em comunicado.

Em junho, ao programa Today, da NBC nos Estados Unidos, o ator contou que foi diagnosticado em setembro de 2018 e que o tumor se espalhou e atingiu os ossos - quadro clínico que os médicos chamam de metástase. "Tenho lidado com esse diagnóstico há quase três anos. Está no estágio 4. Câncer em estágio avançado. Então, eventualmente, você sabe, provavelmente vai me pegar", disse na ocasião.

O câncer foi descoberto em exames de rotina. James logo começou a fazer tratamento hormonal, que no início "funcionou maravilhosamente bem" por cerca de um ano, mas, em 2020, no início da pandemia, o câncer se espalhou e atingiu a espinha. A metástase paralisou a parte inferior do corpo do ator, o que o impediu de andar.

Em 2021, o intérprete de Gunther participou do especial Friends: A Reunião por videochamada, uma opção do ator. "Eu queria fazer parte disso, e inicialmente eu estaria no palco, pelo menos, com eles, e poderia participar de todas as festividades", disse Tyler à época. "Foi agridoce, para ser sincero. Fiquei muito feliz por ter sido incluído. Foi minha decisão não fazer parte disso fisicamente e aparecer no Zoom, basicamente, porque não queria aborrecê-los, sabe? Eu não queria ser como, 'Oh, e por falar nisso, Gunther tem câncer'.

Além dos cerca de 150 episódios em que apareceu em Friends, o ator também teve participações em programas conhecidos como Scrubs e Sabrina, Aprendiz de Feiticeira.