Sertanejo Matheus, da dupla com Zé Henrique, morre atropelado por motorista que dirigia alcoolizado

O sertanejo Luiz Carlos da Penha, mais conhecido como Matheus, da dupla com Zé Henrique, morreu atropelado na madrugada dessa quarta-feira (29) na rodovia Dom Pedro I em Valinhos, em São Paulo. O sogro dele, identificado como Marcos William Ribera Vasque, de 61, também faleceu.



De acordo com a reportagem do G1, ele viajava de carro com a esposa, os sogros e uma amiga para o Rio de Janeiro, onde iam tirar passaporte. Por volta das 1h30, Matheus e Marcos William pararam o Honda Fit no acostamento para se revezarem na direção.

VEJA MAIS

Nesse momento, foram atingidos por um carro desgovernado. Matheus morreu na hora. O sogro foi socorrido em estado grave, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, o motorista que os atropelou teria dormido ao volante e o veículo invadiu a pista contrária. O condutor, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa. Ainda segundo as autoridades policiais, o motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu positivo para bebida alcoólica, e foi preso em flagrante.