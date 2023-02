Victor, ex-integrante da dupla com Leo, pagará R$21 mil em indenização por humilhar ambulante

O cantor Victor Chaves, de 47 anos, ex-integrante da dupla Victor e Leo, foi condenado a pagar R$21 mil em indenização a um vendedor ambulante que foi expulso pelo artista durante um show que ocorreu na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), em 2012.

Veja um vídeo onde o cantor discute com o ambulante:

Segundo informações do portal Brasil 247, o cantor teria interrompido o show para expulsar o vendedor ambulante que, segundo Victor, atrapalhava outras pessoas de assistirem ao espetáculo.

Na ocasião, o cantor diz para o ambulante: “Você tem que ser educado, rapaz, seu mau educado. Desliga esse negócio, aí, apaga isso aí. Nós temos respeito pelo público que está na frente do palco. Tem 20 anos de carreira em cima desse palco, para trabalhar, é trabalho, não é oba-oba não”.

O caso ocorreu no dia 17 de maio de 2012, durante a apresentação da dupla em um rodeio, no município de Sarzedo. O ambulante trabalhava com um guarda-sol e foi obrigado a se retirar do seu ponto de venda pelos seguranças da dupla sertaneja.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)