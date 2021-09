'Como sócios, a gente se odeia', diz Léo Chaves sobre não querer voltar cantar com o irmão

Léo Chaves, ex- dupla sertaneja de Victor, irá lançar o seu primeiro DVD solo após romper a parceria com o irmão há três anos. Por mais que os fãs peçam o retorno dos cantores aos palcos, o artista descarta a possibilidade, frisando que ambos estão focados em seus projetos individuais. As informações são do G1 Campinas.

“Como irmãos a gente se ama, como sócios, a gente se odeia”, explicou o cantor, aos risos. Mas, ele garante que a relação familiar é excelente.

O período longe dos palcos foi usado por Léo para tentar novas possibilidades em sua carreira. Ele garante trazer muitas novidades e experimentações novas. Serão oferecidas 15 músicas inéditas ao público. O próximo show está marcado para o dia 30 deste mês, em São Paulo.

Os grandes nomes do sertanejo atualmente, como Gusttavo Lima, Henrique e Juliano, Guilherme e Benuto e Xand Avião estarão presentes nas regravações de clássicos da dupla Victor e Léo, a exemplo de ‘Fada’, ‘Fotos’, ‘Borboletas’ e ‘Tem que Ser Você’.