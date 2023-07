Saiba quem é Marlene Mattos, empresária de Xuxa, e entenda a sua relação com o Pará

A empresária e diretora Marlene Mattos nasceu em São José de Ribamar, no Maranhão, e ficou conhecida pela relação pessoal e profissional com Xuxa, Ao longo de 19 anos, ela comandou os passos da Rainha dos Baixinhos.

O fim da relação ocorreu com trocas de acusações, mágoas e até processo na Justiça. Após quase duas décadas, elas se reencontraram, na frente das câmeras, ao gravarem a "Xuxa, o documentário", que estreia no Globoplay na próxima quinta-feira (13).

Para quem não sabe, Marlene Mattos tem uma relação forte com o Pará. Ao mesmo tempo que ela cuidava da carreira da Xuxa, ela se dedicava como empresária de outros artistas e se arriscava também no mundo do futebol.

Marlene agenciou as jogadoras de vôlei Virna e Leila, o goleiro Dida, o ex-BBB Kleber Bambam e os jogadores de futebol Kaká e o paraense Roma.

"Conheci a Marlene quando jogava no Flamengo como profissional, ela cuidou da minha carreira e foi responsável por me dar conselhos durante três anos", disse o ex-jogador.

Roma ficou no Flamengo de 1999 a 2003, inclusive, hoje (11), completa 22 anos que ele ganhou o título de Campeão dos Campeões com o clube.

Como Marlene Mattos e Xuxa tinham uma relação de proximidade, Roma conheceu de perto a Rainha dos Baixinhos. "Quando conquistamos o tricampeonato carioca com o Flamengo, em maio de 2001, em cima do Vasco, fomos comemorar o título no programa da Xuxa. Na ocasião ela apresentava o Planeta Xuxa. Depois de dar a volta no Maracanã, fomos, eu, Julio Cesar e o Edilson Capetinha para o programa. E a Xuxa é flamenguista, então foi tudo muito legal, ela curtiu bastante o título e nossa presença lá", relembrou Roma.

"Temos boas lembranças dela, em um momento especial da minha carreira. Como ela era do Maranhão e eu do Pará, ela demonstrava ter uma amizade e um carinho comigo, porque sentiu na pele, assim como eu, os desafios de alguém 'daqui de cima' fazer sucesso pelo Brasil". acrecenta o paraense.

Marlene Mattos foi por anos uma das grandes referências da televisão brasileira, ela comandou os programas "Xou da Xuxa", "Xuxa Park" e "Planeta Xuxa", chegou a dirigir o "Mais Você" (2001) e "Jovens Tardes" (2002). Além disso, ela foi fndamental na vinda do astro Michael Jackson para o Brasil, em 1993.

Ela se tornou madrinha de Sasha, que nasceu em 1998. Porém, em 2002, Marlene Mattos e Xuxa Meneghel romperam a relação por completo.