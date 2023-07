Documentário de Xuxa mostra reencontro com Marlene Mattos; vídeo

Nesta quinta-feira (13) estreia 'Xuxa, o documentário', que conta a história da carreira da rainha dos baixinhos. Uma cena que já está dando o que falar é o reencontro de Xuxa e Marlene Mattos, após 19 anos. A relação com a ex-empresária ficou marcada por diversas polêmicas.

Em entrevista exclusiva para o Fantástico, a apresentadora contou detalhes sobre o documentário, que será lançado pelo Globoplay, com direção de Pedro Bial. Nele, ela mostra sua trajetória, passando por traumas, situações de abusos e o auge de sua carreira.

Na reportagem, foi exibido um trecho do reencontro com Marlene Mattos que está no documentário. As duas não se viam há 19 anos e aproveitaram para esclarecer polêmicas que surgiram ao longo dos anos. A produtora é vista como bastante rude e muito criticada pelos fãs de Xuxa, principalmente por conta de relatos que a própria apresentadora já revelou.

"Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz... você era uma marionete na minha mão e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim", diz Marlene na cena exibida.

"Eu não sei ser condescendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou, sou. Mas olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas", justificou a ex-empresária e ex-diretora da rainha dos baixinhos.

Ao ser questionada pela repórter Renata Capucci sobre o sentimento desse reencontro, Xuxa explica que foi muito mais profundo que apenas uma "lavagem de roupa suja". "Mexeu numa caixinha que, não é que eu não queria mexer, eu não queria passar por isso", disse.

Xuxa também revelou que Marlene diz não se arrepender das coisas que a fez passar. "Isso me chocou, ela dizer: 'eu faria tudo de novo'. Isso pra mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais, sabe?", conclui a apresentadora.

Assista o trecho da reportagem:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)