Ex-jogador do Flamengo, Roma, indica documentários sobre futebol para assistir

Após quatro anos de espera, começou ontem, 20, a Copa do Mundo de 2022 e aflorou em muitos o amor pelo futebol que estava adormecido. O ex-jogador do Flamengo, Paulo, ou mais conhecido como Roma, veio ao O Liberal fazer três indicações de documentários que abordam esse universo esportivo para assistir e entrar no clima da competição mundial.

O paraense de 43 anos começou a carreira no esporte jogando futsal no clube do Remo, até ser reconhecido pelo time carioca e fazer carreira lá. Já trabalhou com grandes nomes do futebol, como o ex-jogador Adriano, “O Imperador”. Pai de duas filhas, Marcella, 21 anos, e Rafaella, 16 anos, o ex-esportista hoje trabalha como dirigente de clube, agente de futebol e advogado. Apaixonado por séries, ele afirma que teve contato com esse tipo de conteúdo através das filhas.

Em suas indicações, o paraense escolheu histórias que foram marcantes para ele. “Escolhi três documentários para indicar, todos muito simbólicos e especiais, que mostram algumas etapas que os jogadores de futebol passam, ou seja, cada um me tocou de uma forma muito especial, marcante mesmo”, diz ele.

A primeira indicação é a série “Ronaldo, O Fenômeno”, disponível na Globoplay.

Ronaldo jogou em diversos times nacionais e internacionais e é, até hoje, considerado um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Roma é um dos admiradores do ex-jogador. “O maior do mundo, é inegável. Ronaldo é um fenômeno literalmente! Impossível assistir esse documentário e não se emocionar. Ele é o maior campeão e exemplo a ser seguido. Seu comprometimento com o futebol e com a carreira dele são inquestionáveis, enquanto ele era desacreditado, ele acreditava em si e sabia onde queria chegar, e chegou! Ronaldo é meu ídolo no futebol, no dia que eu o conheci, em um ambiente descontraído, pude ver realmente o porque ele é ídolo. Cara simples! Todo mundo precisa conhecer a história dele e o processo que ele passou para ser o maior”, conta ele.

O segundo documentário escolhido pelo advogado é de alguém que ele conhece bem e já trabalhou junto. "Adriano, Imperador" apresenta entrevistas e depoimentos que ajudam a contar a história do homem que fez carreira no Flamengo. “Escrevi minha história do Flamengo ao lado dele, e construímos nossa carreira juntos. Quando eu assisti esse doc, e vi ele contando sua trajetória, ia lembrando desses momentos. Adriano é um cara sensacional, de uma humildade gigantesca, ele é agregador. A trajetória dele é muito bonita, e ele é de fato isso: humilde, um cara da gente. Todos conseguem sentir a energia do Adriano de longe”, afirma Roma.

Por fim, o ex-jogador indica o documentário “Neymar: O Caos Perfeito”, da Netflix. O jogador, ainda na ativa, é um nome relevante no futebol mundial. “Esse cara tem um talento de ser aplaudido, o que ele faz com a bola é algo surreal. E esse documentário nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais dele, claro, que vemos direto o nome do Neymar em notícias variadas, mas esse tipo de série deixa a gente conhecer o outro lado dele”, conclui ele.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)