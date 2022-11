Jogos da Copa do Mundo 2022: qual os horários dos jogos de hoje 21/11 e onde assistir

Os jogos de hoje, segunda-feira (21/11), seguem com as partidas pela Copa do Mundo 2022. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Copa do Mundo 2022

Inglaterra x Irã - 10h - TV Globo / SporTV / Globoplay Senegal x Holanda - 13h - TV Globo / SporTV / Cazé TV Estados Unidos x País de Gales - 16h - TV Globo / SporTV / Globoplay

VEJA MAIS

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)