Saiba quem é Gustavo Caporalini, cantor sertanejo morto a tiros em casa

O cantor sertanejo Gustavo Caporalini, de 39 anos, foi assassinado a tiros na tarde do último domingo (25), no interior de São Paulo. Ele teve a casa invadida por um homem e levou três disparos de arma de fogo na frente da família. O agente penitenciário Rodrigo Marques, de 42, é o principal suspeito do crime. Caporalini deixou três filhos.

Gustavo chegou a ser socorrido pelo Serviço de Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O velório do cantor ocorreu na manhã desta segunda-feira (26).

Rodrigo, quando foi preso em Campina Verde, em Minas Gerais, depois de ter fugido de Votuporanga, confessou o assassinato. Até o momento, a motivação não foi divulgada.

Conheça o cantor sertanejo assassinado

Caporalini fez dupla com Wesley por 18 anos e eram donos do hit “Lero Lero”, lançado em 2022. Nas redes sociais, Gustavo pouco mostrava a vida artística e focava mais em divulgar o título de “especialista e apaixonado em vendas de imóveis”, com 21 anos de experiência no mercado.