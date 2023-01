Cantor sertanejo assassinado com 20 tiros em Manaus foi morto por engano

O cantor sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, que foi assassinado com mais de vinte tiros no último dia 4 de janeiro, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus, no Amazonas, acabou sendo morto por engano.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) do Amazonas, os criminosos confessaram que mataram a pessoa errada. Após dez dias de investigações, a polícia conseguiu prender dois homens suspeitos responsáveis pelo crime. No depoimento, eles confessaram que foram contratados para tirar a vida de um desafeto de um grupo rival. Porém, acabaram matando a pessoa errada, devido a semelhança dos carro da vítima com o suposto alvo.