Saiba qual é o 'segredo' para Deborah Secco manter o bumbum redondinho e empinado

Aos 44 anos, Deborah Secco continua chamando atenção ao usar biquíni na praia ou desfilar no Carnaval. Mas, engana-se que quem pensa que o bumbum empinado da atriz e o corpo definido venha de graça. Ela revelou que possui "seus segredos" para deixar o corpo em dia. Secco é adapta dos procedimentos estéticos. Conheça qual é usado por ela:

Em entrevista ao Gshow, a atriz contou que costuma preencher nas nádegas e o restante do corpo com ácido hialurônico. Uma vez ao ano, faço esse preenchimento. Não só no bumbum, mas nos braços, barriga, rosto... Faço em tudo! A pele fica mais dura. Gosto muito do resultado”, revelou Deborah.

A substância é um ativo produzido de forma natural pela pele e é responsável pela hidratação, proporcionando uma pele mais macia e firme. E pode ser aplicada em sulcos, rugas, para o aumento de volume dos lábios e nas regiões das olheiras, além de ser usado para cicatrizes de acne também. Dependendo do volume injetado, a aplicação do preenchimento varia de R$ 10 mil a R$ 20 mil.