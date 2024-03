BBB 24: Deborah Secco se manifesta após não ser reconhecida por Davi

Deborah Secco surpreendeu os brothers do BBB 24, na última quarta-feira (24), e fez uma surpresa à casa mais vigiada do Brasil. Ao ver a atriz, Davi revelou que não a conhecia e acreditou que se tratava de uma nova participante do reality show. Após a situação viralizar nas redes sociais, a global se pronunciou no X sobre o assunto.

Na web, vários internautas acreditaram que a artista teria se incomodado com a reação de Davi. Ao responder um fã no X, Deborah esclareceu o assunto e revelou não ter ficado chateada. "Você não se incomoda do Davi falar que não te conhecia?", perguntou um usuário.

"Não me incomodo nenhum pouco. Não é porque sou famosa que as pessoas são obrigadas a me reconhecer. Está tudo bem", escreveu Deborah.

Veja o momento:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)