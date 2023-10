Romulo Estrela surge com novo visual e web rasga elogios

O ator Romulo Estrela surpreendeu seus seguidores ao surgir com o visual repaginado no último domingo (15). Em uma publicação compartilhada no Instagram, o ator aparece sem barba e com um novo corte de cabelo em um jantar ao lado da esposa Nilma Quariguasi

Nos comentários do post, várias pessoas elogiaram a mudança de visual do ator. "Romulo tirou a barba e parece que tem 20 anos", disse uma. "O homem [Romulo] parece que rejuvenesce cada dia", comentou uma segunda. "Visual muito bonito", escreveu uma terceira.

Romulo e a esposa se conheceram ainda nos tempos colegiais, quando moravam em São Luís, no Maranhão. Iniciaram um namoro em 2008 e em 2016 se casaram.

"Comemorando", escreveu Romulo na legenda. O ator, que completou 39 anos em março, deixou no ar o motivo da celebração, já que também não é aniversário de Nilma, comemorado somente em novembro.

Segundo a revista Quem, a razão pela comemoração diz respeito a um momento profissional na carreira do ator, pois foi confirmado para interpretar o médico Drauzio Varella nos cinemas.

O início das gravações do filme devem ser por volta do começo de 2024, em São Paulo, produzido pela Bronze Filmes, Imagem Filmes e Schurman Filmes. Para a produção, Romulo passará por uma grande caracterização, que inclui perda de peso e mudanças nos cabelos.

Antigo visual de Romulo Estrela

Antigo visual do ator Romulo Estrela (Reprodução/Instagram: @romuloestrela)

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)