Rodrigo Santoro é homenageado na abertura do 53º Festival de Cinema de Gramado

Na noite desta sexta-feira (15), ocorreu a abertura oficial do 53º Festival de Cinema de Gramado, no Palácio dos Festivais. O evento, que marca um dos momentos mais aguardados do calendário audiovisual brasileiro, prestou homenagem ao ator Rodrigo Santoro, que recebeu o Troféu Kikito de Cristal em reconhecimento às três décadas de carreira. O Grupo Liberal está realizando a cobertura do evento por meio do jornalista e colunista Ismaelino Pinto.

Antes da cerimônia de gala, o ator deixou gravadas as marcas de suas mãos na Calçada da Fama de Gramado, reforçando o marco histórico de sua trajetória. Em agosto, Santoro completa 50 anos e celebra mais de 30 anos de atuação em projetos nacionais e internacionais. Entre seus trabalhos mais emblemáticos estão os filmes Bicho de Sete Cabeças, Abril Despedaçado, 300, Simplesmente Amor e Che, além das séries Lost e Westworld.

No palco, o ator destacou a importância da homenagem e relembrou seu vínculo com o festival. “Foi o primeiro que frequentei como espectador. É uma honra imensa receber esse reconhecimento, especialmente aqui em Gramado, pela relevância que o festival tem no cinema brasileiro e latino-americano”, disse.

Rodrigo ressaltou ainda o caráter único do prêmio. “Disseram que esse reconhecimento é pela minha trajetória internacional, e é a primeira vez que eu recebo algo assim aqui no Brasil. É muito especial, por tudo que foi preciso durante toda essa jornada. Nunca separei a minha carreira no Brasil da minha carreira no exterior”, acrescentou.

Após a homenagem, foi exibido o filme “O Último Azul”, dirigido por Gabriel Mascaro e estrelado por Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Adanilo e Miriam Socarrás. Para marcar a estreia nacional, o tradicional tapete vermelho de Gramado foi substituído pela cor azul, em alusão ao título do longa.

Premiado no Festival de Berlim com o Urso de Prata e também reconhecido no Festival Internacional de Cine en Guadalajara, o filme apresenta uma narrativa ambientada na Amazônia. A trama acompanha Tereza (Weinberg), uma mulher de 77 anos que, diante de um exílio compulsório para idosos em uma colônia habitacional, decide embarcar em uma última jornada. Santoro integra o elenco em papel central. O longa aborda questões como envelhecimento, resistência e laços humanos.