'Mostra Gramado' exibe cinco longas-metragens no Festival de Cinema Brasileiro de Paris

Considerado o mais tradicional evento do audiovisual brasileiro, O Festival de Cinema de Gramado, que ocorre ininterruptamente há 53 anos na Serra Gaúcho, receberá uma homenagem em Paris, capital da França, nesta segunda-feira (5), no 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris.

Em um encontro simbólico entre dois polos culturais do cinema, a cidade de Gramado leva parte de sua história cinematográfica à capital francesa com a realização da “Mostra Gramado” no tradicional cinema de rua L’Arlequin, localizado no charmoso bairro de Saint-Germain-des-Près, em Paris. O evento celebra a força e a diversidade da produção audiovisual brasileira ao exibir cinco longas-metragens que marcaram a trajetória do Festival de Cinema de Gramado, entre eles um dirigido e protagonizado pela atriz paraense Dira Paes, intitulado “Pasárgada”.

Os outros quatro títulos selecionados para a exibição no evento são: “Oeste Outra Vez”, de Érico Rassi, vencedor da 52ª edição do festival, realizada em 2024; o documentário “Huni Kuï: o Povo Verdadeiro”, assinado por Tatiana Sager e Gabriel Sager Rodrigues; o clássico “Anahy de las Misiones”, de Sérgio Silva; e o premiado “Ijó Dudu - Memórias da Dança Negra na Bahia”, do coreógrafo e diretor José Carlos Arandiba, conhecido como Zebrinha. Essas obras escolhidas para serem exibidas são marcantes na história do Mostra gramado.

A programação em Paris conta com a presença de uma comitiva oficial da cidade de Gramado, composta pelo prefeito Nestor Tissot, pela presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, pela diretora de eventos da entidade, Tatiana Ferreira, e pelo curador do Festival de Cinema de Gramado, Marcos Santuário, que acompanham de perto este importante momento de internacionalização do festival.

Encontro entre polos culturais

Mais do que uma vitrine para o cinema nacional, a Mostra Gramado também simboliza uma ponte entre culturas. Como parte da parceria estabelecida entre o Festival de Gramado e o circuito francês, a 53ª edição do festival, que acontecerá de 13 a 23 de agosto de 2025, também reservará espaço em sua programação para o cinema francês, ampliando ainda mais o diálogo entre as cinematografias brasileira e europeia.

A curadoria do Festival de Cinema de Gramado em 2025 será composta por um time que une experiência e diversidade artística: o jornalista, professor e crítico Marcos Santuário segue à frente do time, ao lado do ator e diretor Caio Blat, e da atriz Camila Morgado*, que passa a integrar a equipe curatorial nesta edição

Programação Mostra Gramado

O quê: 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris (Cinema L’Arlequin - Rue des Rennes, 76)

Quando: Dia 5 de maio

Que horas: partir das 14h

Longas-metragens

Anahy de las Misiones, de Sérgio Silva

Horário: 14h

Com a presença da atriz Dira Paes e da produtora Gisele Hiltl

Oeste Outra Vez, de Erico Rassi

Horário: 17h

Huni Kui: O Povo Verdadeiro, de Tatiana Sager e Gabriel Sager Rodrigues

Horário: 17h

Pasárgada, de Dira Paes

Horário: 19h30

Apresentação e debate com a presença da atriz e diretora Dira Paes e do diretor de fotografia Pablo Baião

Ijó Dudu - Memórias da Dança Negra na Bahia, de José Carlos Arandiba "Zebrinha"

Horário: 21h40

Em parceria com a Lavage de la Madeleine