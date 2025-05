Rodrigo Lombardi desmente perfil falso que viralizou com defesa de Virginia Fonseca; entenda

O ator Rodrigo Lombardi usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (26/05), para se pronunciar sobre uma polêmica que envolveu seu nome. O artista foi alvo de críticas após um perfil falso no X (antigo Twitter), que se passava por ele, viralizar com publicações em defesa da influenciadora digital Virginia Fonseca.

As mensagens atribuídas a Lombardi reagiam à repercussão negativa sobre Virginia ter sido anunciada como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. "Virginia não precisa provar nada para ninguém. O sucesso dela fala, o trabalho dela fala, a história dela fala. Quem não entende, só mostra que nunca teve coragem de sonhar grande", dizia um dos trechos publicados pelo suposto perfil do artista.

A publicação gerou reações nas redes sociais, entre elas a da atriz Luana Piovani, que acreditou se tratar de declarações feitas por Rodrigo.

“É sério, @rodrigolombardi, que lugar de mulher é onde ela quiser estar às custas da desgraça do vício das pessoas em apostas??? Que relação que ela tem com a comunidade se nunca nem pisou num barracão na vida??? Não sabe sambar, não sabe tocar um tamborim, só sabe enriquecer às custas de pessoas fragilizadas socialmente”, escreveu a atriz em um post.

Em outra publicação, Piovani voltou a criticar: “Eu gosto quando as máscaras caem e podemos ver a real essência do indivíduo. Como a fofinha peace [paz] & love [amor] amiga da Ivaca Truck [Ivanka Trump, filha de Donald Trump]. Olha o galã caçando um troco das bets.”

Diante da repercussão, Rodrigo esclareceu a situação em seus Stories no Instagram. “Olá, pessoal! Estão circulando tweets de um perfil falso no Twitter/X que se passa por mim. Só para esclarecer: eu não tenho conta no Twitter/X, logo, as mensagens que estão circulando por lá com o meu nome não são verdadeiras”, alertou.