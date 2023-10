Quentin Tarantino visita base militar israelense e kibutz atacado pelo Hamas

O diretor Quentin Tarantino visitou uma base militar israelense e um kibutz atacado pelo Hamas no último fim de semana. A ida do cineasta, que é casado com uma israelense, aconteceu após um ataque a um hospital palestino que resultou na morte de mais de 500 civis.

Tarantino chegou à base militar no sul de Israel e passou o dia conversando com soldados e visitando instalações. Sorridente, ele posou para fotos com os soldados e um helicóptero militar. Os registros foram publicados nas redes sociais.

O cineasta também visitou um kibutz, também no sul de Israel, que foi atacado pelo Hamas no último dia 7 de outubro. Ele conversou com moradores do local e viu os danos causados pelo ataque.

Tarantino mora em Tel Aviv há dois anos com a esposa, a cantora Daniella Pick, e os dois filhos. Ele é casado com a israelense desde 2018.

Carreira como diretor

Quentin Tarantino é um dos diretores de cinema mais conhecidos do mundo. Ele é o criador de filmes cult como "Pulp Fiction" (1994), "Kill Bill: Vol. 1" (2003) e "Django Livre" (2012). Tarantino tem dois Oscars em seu currículo. Ele levou as estatuetas de melhor roteiro original de 2013, por "Django Livre", e melhor roteiro original de 1995, por "Pulp Fiction".

Seu décimo longa, "The Movie Critic", ainda não tem data de lançamento anunciada, mas vem sendo promovido como o último de sua carreira como diretor.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)