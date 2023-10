Israel mata chefe de forças de segurança do Hamas e viúva de fundador do grupo terrorista

Forças de Israel mataram outro importante membro do Hamas: Jehad Mhesein, chefe de forças de segurança do grupo terrorista. A informação foi divulgada pela agência de notícia ligada ao grupo, nesta quinta-feira (18). Membros da família dele também foram mortos.

Além de Mhesein, a imprensa israelense anunciou a morte de Jamila al-Shanti, que era viúva de fundador do Hamas, durante um ataque das forças do país à Faixa de Gaza. Ela também fazia parte do alto escalão do grupo extremista. Jamila al-Shanti foi casada com Abdel Aziz al-Rantisi, morto em 2004, em um ataque aéreo ao seu carro.

Outros integrantes do alto escalão do grupo terrorista já haviam sido mortos recentemente por Israel, nos ataques em resposta ao atentado de 7 de outubro. Entre eles Ayman Nofal, comandante das Brigadas Al Qassam, o braço armado do Hamas. Israel também matou o comandante Billal al-Qedra, que era apontado como o chefe da inteligência do grupo