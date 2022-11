Quem é Ines Rau? Conheça a modelo apontada como namorada do francês Mbappé

A modelo Ines Rau, de 32 anos, está sendo apontada como o novo amor do atacante do PSG e da Seleção da França, Kylian Mbappé, de 23 anos. Nas redes sociais, nem a francesa ou o jogador falam sobre o relacionamento, mas já foram vistos juntos e fotografados em clima de romance. A francesa usa o Instagram para publicar suas campanhas como modelo e compartilhar conteúdos em defesa dos direitos indígenas e LGBTQIA+.

VEJA MAIS

Quem é Ines Rau?

Ines é uma modelo francesa de ascendência argelina. Nascida em Paris, a moça ficou conhecida após ter sido convidada para estrelar a capa da revista Playboy, em 2017. Na época, quando a revista começou a circular, a Playboy recebeu críticas por colocar uma mulher trans em uma de suas edições.

Em uma entrevista a um jornal americano, Ines Rau contou que ficou emocionada ao receber a proposta e declarou não se sentir desanimada com os comentários negativos. Para ela, ser a capa de uma revista como a Playboy foi uma oportunidade de ajudar na sua luta para mudar a mentalidade das pessoas.

A modelo realizou a cirurgia de afirmação de gênero aos 16 anos, mas só tornou o assunto público 11 anos depois em sua biografia “Mulher”. O motivo do assunto ser privado era o receio da forma como as pessoas com as quais ela se relacionava iriam tratá-la.

“Vivi muito tempo sem falar que era transgênero. Eu tinha medo de nunca achar um namorado e ser vista como estranha. Aí eu pensei: ‘Você precisa apenas ser você mesma’. É uma salvação falar sobre sua própria verdade, seja seu gênero, sexualidade, o que for. As pessoas que te rejeitam não valem a pena. Não é ser amada pelos outros, é amar a si mesmo”, declarou Ines Rau.

Antes de se tornar modelo, Ines Rau foi dançarina e acompanhou DJ’s em eventos em Ibiza, na Espanha, o que a fez se tornar uma das grandes amigas do DJ David Guetta.

Nas redes sociais, a francesa acumula 1 milhão de seguidores e compartilha os trabalhos como modelo para grandes marcas como a Balmain e Vogue. Além disso, Ines usa sua influência para atuar como ativista em defesa da preservação de terras indígenas e a favor dos direitos LGBTQIA+. Atualmente, ela trabalha para a L’Oreal Paris, empresa multinacional de cosméticos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)