Quarto onde Maidê Mahl foi encontrada desacordada não tem indícios de invasão, diz polícia

A atriz Maidê Mahl, encontrada nos últimos dias após desaparecer misteriosamente, permanece internada em estado grave no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP). A Polícia Civil de São Paulo informou que não há indícios de crime relacionados ao caso.

Segundo as autoridades, não foram encontradas evidências de invasão ao quarto de hotel onde a atriz foi localizada. As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A principal linha de investigação sugere que os hematomas observados na cabeça, pernas e braços de Maidê podem ter sido causados por convulsões.

Relembre

Maidê Mahl foi encontrada na última quinta-feira (5/09) em um quarto de hotel na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. A atriz estava desaparecida desde o dia 2 de setembro, e várias celebridades haviam se mobilizado nas redes sociais em busca de informações sobre seu paradeiro.

De acordo com a delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, os policiais precisaram arrombar a porta do quarto para entrar e resgatar a atriz, que foi levada ao hospital com lesões.