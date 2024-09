Caso Maidê Mahal: atriz desaparecida é encontrada lesionada e com respiração fraca em hotel em SP

A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, foi encontrada com vida nesta quinta-feira (5/09) em São Paulo, após estar desaparecida desde o último dia 2 de setembro. Ela é conhecida por sua participação em séries da HBO Max e do Star+, da Disney, atuando em produções como "Vale dos Esquecidos" e "O Rei da TV", esta última sobre a vida de Silvio Santos.

Maidê foi localizada em um hotel no bairro Vila Mariana, na capital paulista. A informação foi confirmada pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo pelo UOL.

Inicialmente, a polícia havia informado que a atriz teria sido encontrada sem vida, mas logo corrigiu, esclarecendo que Maidê estava viva, mas com lesões pelo corpo e com respiração fraca. De acordo com a delegada Ivalda Aleixo, chefe do DHPP, a atriz estava sendo reanimada no local pelo Samu.

A investigação revelou que Maidê deu entrada no hotel na segunda-feira (2/09), dia em que desapareceu, mas ainda não se sabe se estava acompanhada. A Polícia Civil solicitou perícia no local e vai analisar as imagens das câmeras de segurança para entender melhor o ocorrido.

Entenda o caso

Maidê Mahl foi vista pela última vez em Moema, na zona sul de São Paulo, por volta das 15h30 do dia 2 de setembro. A família da atriz registrou um boletim de ocorrência e iniciou uma campanha nas redes sociais, mobilizando amigos e personalidades públicas, como Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro e outros, que compartilharam o cartaz com a foto da atriz.

Segundo o médico Adilon Harley Machado, amigo de Maidê, a atriz estava enfrentando problemas de saúde mental antes de seu desaparecimento, sendo acompanhada pelo Hospital São Paulo. Machado relatou que a situação se agravou recentemente e que todos os órgãos competentes foram acionados desde o desaparecimento.

"Existe muita gente que está, neste momento, sofrendo, sem saber o que fazer. A nossa amiga, Maidê, que é uma brilhante atriz, uma modelo muito talentosa, vinha já há algum tempo passando por questões de saúde mental super bem acompanhada com o pessoal do Hospital São Paulo, [pelo qual] a gente é muito grato, e parece que teve um agravamento recentemente e desde segunda-feira a gente não tem informações sobre ela. A gente já acionou todos os órgãos responsáveis", disse nas redes sociais.