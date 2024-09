Caso Maidê Mahl: atriz segue internada após ser encontrada lesionada em São Paulo

Atriz Maidê Mahl, de 31 anos, segue internada após ser encontrada com ferimentos em um quarto de hotel na cidade de São Paulo, na última quinta-feira (5).

A gaúcha, conhecida por interpretar Elke Maravilha, na série "O Rei da TV", do Disney Plus, estava desaparecida desde a última segunda-feira (2). Em nota, a assessoria de imprensa da atriz revelou que ela foi achada debilitada dentro do quarto de um hotel na região da Vila Mariana, Zona Sul da capital paulista, e foi levada para o hospital para a realização de exames.

Na manhã desta sexta-feira (6) o Hospital das Clínicas (HC) onde a atriz está, informou em comunicado que ela segue internada, mas não deu detalhes do estado de saúde da paciente.

Segundo Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), quando Maidê foi encontrada ela estava “muito lesionada e com respiração fraca”. Ainda de acordo com ela, os policiais tiveram de arrombar a porta do quarto do hotel para poder entrar. Depois que encontraram a artista, ela foi socorrida e encaminhada ao hospital em uma ambulância.

Uma das amigas da atriz, Michelle Rodrigues, comentou sobre o quadro de Maidê através de um vídeo nos stories, no Instagram. “As últimas informações são essas, ela está no hospital, está sendo bem atendida, bem assistida e bem cuidada.” disse ela. “Agora, é a gente torcer para que ela se recupere o mais rápido possível”, continuou.

Michelle ainda agradeceu a ajudou a compartilhar a notícia de que sua amiga estava desaparecida e agradeceu ao carinho e cuidado de quem acompanhou a história.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)