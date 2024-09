Sampleados retorna em nova temporada com homenagens à Cotijuba e à Mosqueiro

A série "Sampleados", criada pelo produtor audiovisual Léo Platô, que faleceu em agosto do ano passado, voltará em uma nova temporada este ano, homenageando as ilhas de Cotijuba e Mosqueiro. A produção está em negociação com a cantora Jaloo para que ela seja a protagonista da nova temporada. Era o desejo de Léo Platô incluir a música "Cotijuba", canção de Jaloo e Os Amantes, em um episódio da websérie.

"O Léo tinha muita vontade que essa música entrasse em um episódio de 'Sampleados'. Nós até tentamos colocá-la no episódio que foi sobre São João, porque a embarcação do marinheiro vinha de Cotijuba", disse Erika Siqueira, produtora da série e tia de Léo Platô. "Eu quero muito que Jaloo seja nossa protagonista, mas já faz mais ou menos um mês que estou em negociação com o produtor dela. Como ela é agenciada por uma editora de São Paulo e não mora mais em Belém, é difícil conseguir uma data na agenda dela. Eles nos deram a agenda para o final de setembro, mas ainda não conseguimos chegar a um acordo final", comentou Erika.

Está confirmado no elenco o cantor Gabriel Xavier, neto de Pinduca, que interpretará o protagonista Juca, formando par romântico com a personagem Jade, protagonista da nova temporada. O casal protagonista tem nomes que começam com "J" em homenagem ao produtor cultural Juca Culatra. "Queríamos fazer essa homenagem ao Juca, que sempre foi um grande parceiro dos 'Sampleados'. Ele também está comigo nesse projeto. Não elegemos ninguém como o dono do projeto, mas funcionamos como um coletivo de diretores. Eu lidero em determinados momentos, assim como o Juca e o Will Lowe, nosso grande parceiro e diretor musical dos 'Sampleados', além da Naieme", explicou Erika.

Entre os artistas confirmados no elenco estão Joelma Kláudia, Jorginho Gomes, Nelsinho Rodrigues, Eloi Iglesias, Valéria Paiva, Hellen Patrícia e Mel Pinheiro, todos admirados por Léo. "Este roteiro vai homenagear as ilhas e suas belezas, assim como suas subjetividades e o mercado local da Economia Criativa. Vamos produzir um 'Sampleados' com a pegada musical do brega, para homenagear o som que nossa cidade produz, nossos artistas e nosso diretor Léo Platô, que tinha esse estilo musical como preferido. Vamos revisitar a primeira temporada da websérie musical para prestar essa homenagem", adiantou Erika.

As gravações estão inicialmente previstas para o final de setembro, com lançamento em novembro. Serão dois episódios: um em Cotijuba e outro em Mosqueiro. A nova temporada abordará a diversidade e a luta das mulheres trans. A série "Sampleados" surgiu em 2015, criada por um grupo de estudantes de graduação em Comunicação Social de uma faculdade particular, como um musical que reunia trechos de músicas paraenses, especialmente bregas, com encenações de artistas locais.