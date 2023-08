Amiga de Leo Platô indica três episódios icônicos da websérie Sampleados

O projeto Sampleados, dirigido pelo produtor audiovisual Leo Platô, que morreu na quinta-feira, 24, em Belém, sempre buscou divulgar e valorizar a cultura paraense por meio de uma websérie musical que reunia artistas locais em pequenas histórias, que se tornavam episódios e eram compartilhados na TV Platô, no Youtube. Neles, trechos de bregas clássicos conhecidos pelo público eram unidos a narrativas envolventes, que falam sobre o cotidiano das pessoas, aliado, às vezes, a uma boa dose de humor.

A websérie havia ganhado 1ª e 2ª temporada, quando Leo decidiu explorar as regiões mais distantes no Estado do Pará, fazendo com que nascesse o “Sampleados Pelos Interiores” no ano passado. A cantora e multi artista Júlia Passos participou das gravações que ocorreram em Soure, na Ilha do Marajó, dando vida à uma das protagonistas do enredo marajoara. Ela interpretou a cabocla Maria Cheirosa, em um especial filmado e dividido em três episódios.

“A minha relação com ele existe desde antes da gente se conhecer pessoal, pois já acompanhava os primeiros trabalhos dele, que ficaram muito conhecidos em 2015. Nossos caminhos se cruzaram de uma maneira muito natural. Leo sempre foi uma pessoa generosa e muito visionária”, relembrou a amiga.

Juntos, Júlia e Leo compartilharam uma amizade de anos. Ela fala com admiração sobre o legado do amigo: “Ele juntou nossas situações do cotidiano com músicas que sempre fizeram parte da periferia de Belém, uniu isso a qualidade do audiovisual dele, com grandes nomes da música, atores, e nos presenteou com quase dez anos de Sampleados para toda a população paraense se deliciar”.

À convite do Grupo Liberal, a cantora indicou três episódios da websérie que são marcantes, para assistir e contemplar material deixado pelo produtor. O primeiro, são os protagonizados por Júlia, que se chamam “Sampleados de Marajó”.

Assista ao vídeo:

“Não é porque eu participo, mas tem uma fotografia linda. Ele conta a história de uma cabocla que se apaixona por um vaqueiro, e ele se encanta pela Iara das lendas amazônicas. Minha personagem procura uma Pajé e usada da pajelança e da encantadora marajoara para reconquistar o amor”, complementou a artista.

Já o segundo indicado por ela é o “Sampleados - Episódio do Casamento”, protagonizado por Valéria Paiva e Viviane Batidão. “A história, a construção do roteiro, todas as músicas escolhidas e o ‘surpresa’ do final, prende a nossa atenção. Leo conseguiu que as pessoas cantassem brega dentro da história. É um vídeo muito bom”, elogiou.

Assista:

Por último, Júlia escolhe o “Sampleados - A Lenda da Éteia”. Segundo ela, a produção marca uma certa “despedida do amigo” que ficará para sempre eternizada em suas produções.

Assista:

“Foi o último Sampleados que ele gravou, e fala sobre uma lenda que ele inventou de uma ET que desce em terras amazônicas. O Leo era apaixonado por naves espaciais. E termina com a seguinte frase: ‘Vou voar além do infinito com os Sampleados’. O Léo pegou a sua nave e voou”, finalizou a artista emocionada.