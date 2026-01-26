Capa Jornal Amazônia
Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, diverte internautas com publicações no X; conheça

Terapeuta em Análise do Comportamento, a companheira do participante do Big Brother Brasil 26 tem chamado a atenção com posts engraçados nas redes sociais

Lívia Ximenes
fonte

Priscilla Monroy e Alberto Cowboy junto à filha do casal, Fiorella (Reprodução / Instagram)

Alberto Cowboy, participante do Big Brother Brasil 26, não é o único da família que tem chamado a atenção. A esposa do veterano, Priscilla Monroy, está divertindo internautas enquanto o marido segue confinado no programa. Em publicações no X, ela tem feito piada com situações vividas por Cowboy.

Terapeuta em Análise do Comportamento, Priscilla é mãe de Fiorella, de quatro anos, e está com Cowboy há três anos. Mesmo sendo padrasto de Fiorella, o veterano do BBB 26 se considera pai e assim é chamado. A família vive em Orlando, na Flórida (Estados Unidos).

Apesar de viverem longe dos holofotes e curtirem o relacionamento de forma discreta, Priscilla e Cowboy se tornaram alvos de olhares após o início do programa. No X, antigo Twitter, e Instagram o número de seguidores da terapeuta cresceu. Agora, ela aproveita o programa para expressar pensamentos e falar sobre diversas situações que acontecem no BBB 26.

Em última publicação feita no X, Priscilla disse que, quando o marido sair do programa, ela vai assustá-lo com boatos inventados por ela e “contados com muita convicção”. “Vou falar que a Playboy voltou com tudo e que fui convidada pra uma edição especial — e aceitei. Vou falar que o Jonas era quem dava a cobra pra ele toda semana. Vou falar que fizeram até um Onlyfans pra ele”, brincou a terapeuta. Nos comentários, internautas reagiram com risos. “Menina, mas com o mundo do jeito que tá, você pode assustar ele apenas com a realidade”, disse uma usuária.

image Priscilla Monroy disse que vai contar boatos inventados por ela para Alberto Cowboy (Reprodução / X)

Sobre possíveis flertes entre Cowboy e Ana Paula, Priscilla disse que não daria “shade” — ou seja, não mandaria uma indireta — para a sister, pois era fã dela em 2016, quando participou do programa pela primeira vez. A fala da terapeuta veio após apontarem uma alfinetada em outra publicação, na qual ela afirmou que não gostaria de ser “shippada” (associada como casal) a um homem feio. “Meu Deus, você é a esposa mais diva que eu conheço”, comentou uma internauta.

image Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, comenta sobre Ana Paula no BBB 26 (Reprodução / X)

Priscilla também usou a rede social para compartilhar registros com Cowboy e a filha. Veja mais abaixo.

.
