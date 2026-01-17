BBB 26: Alberto Cowboy define 'Na Mira do Líder'; veja os 5 indicados
Cowboy justificou sua escolha foi por "afinidade, com quem conversei menos ou conheço menos"
O líder Alberto Cowboy definiu os cinco participantes do Big Brother Brasil 26 que estão Na Mira do Líder para o Paredão deste domingo, 18. Durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 16, o ex-BBB elegeu Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane como possíveis alvos de sua indicação à berlinda.
"Ainda não criei atrito ou tive desavença com ninguém. A minha escolha está sendo por afinidade, com quem conversei menos ou conheço menos", justificou o líder da semana ao ser questionado pelo apresentador Tadeu Schmidt.
As sisters Aline Campos e Ana Paula Renault já estão no Paredão. A ex-bailarina do Faustão foi indicada por Marcelo após o brother atender o Big Fone nesta quinta-feira, 15. Com direito a um contragolpe, Aline elegeu a ex-BBB para a berlinda.
Neste sábado, 17, a Prova do Anjo poderá imunizar até duas pessoas. O vencedor da prova poderá imunizar outra pessoa e, caso vença uma segunda dinâmica, poderá comprar uma segunda imunidade. Já no domingo, o Paredão será formado com a indicação do líder e os votos dos participantes da casa.
