Princesa Diana deixa bilhete 'macabro' antes de morrer

Muitos mistérios ainda cercam a morte da Princesa Diana. Recentemente, foi divulgado um relatório expondo que o Príncipe Charles foi investigado pela polícia britânica em 2005 sobre a morte de sua ex-esposa, Lady Di. Segundo o Uol, a investigação fez parte da operação Paget, que apurava diversas teorias sobre a morte de Diana.

O suposto bilhete misterioso escrito por Diana, em 1995, dizia: "Meu marido está planejando um 'acidente' no meu carro, com falha no freio e sério ferimento na cabeça". Após isto, as informações são de que um ex-chefe da Scotland Yard conversou com o príncipe sobre a acusação.

O casal não estava mais juntos desde 1996 e a mensagem foi divulgada em 2003. Mas Charles só foi questionado pelos investigadores em 2005: "Sim, alegações foram feitas sobre o Príncipe e outros membros da realeza, mas tivemos que encontrar ou examinar as evidências antes de abordá-lo com perguntas formais", afirmou o ex-chefe de polícia.

Ele explicou que nenhuma outra evidência surgiu para apoiar o bilhete de Diana, então Charles não poderia ser considerado um suspeito formal. Ainda contou que leu o bilhete para o príncipe e questionou: "Por que você acha que a princesa escreveu este bilhete, senhor?". Charles respondeu: "Eu nunca soube nada sobre [a nota] até sua publicação na mídia".

O ex-chefe continuou: "Você não discutiu esta nota com ela, senhor?". Charles disse: "Não, eu não sabia que existia". Quando foi perguntado se sabia o motivo da princesa ter tais sentimentos, o príncipe falou: "Não, não quero".

