Últimas palavras de Diana no acidente são reveladas 24 anos após sua morte

A morte da princesa Diana, ocorrida em 31 de agosto de 1997, após um acidente de carro no túnel Alma, em Paris, chocou o mundo todo. Ela tentava fugir do assédio de papparazzi quando tudo aconteceu. Mesmo depois de duas décadas da tragédia, o assunto continua sendo objeto de curiosidade. As novas revelações sobre o dia da sua morte foram destaque no portal UOL.

O chefe do grupamento de bombeiros chamado para atender a ocorrência do acidente, Xavier Gourmelon, um dos primeiros a socorrer Diana, revelou quais foram as últimas palavras dela. Ele afirmou que não sabia quem eram as vítimas que estavam no interior do automóvel quando as equipes foram enviadas ao túnel. A informação sobre as identidade da princesa veio somente depois que ela foi colocada na ambulância e levada para o hospital, onde não resistiu.

Ele contou que ao chegar no local do acidente percebeu que se tratava de algo muito grave pela quantidade de pessoas que se aglomeravam. Também notou que o guarda-costas da princesa, Trevor Rees-Jones, estava muito agitado e queria saber como ela estava, pois ainda não tinha sido removida de dentro do carro.

Foto do acidente em Paris que resultou na morte de Lady Di (Reprodução: Scott Baker/AFP)

De acordo com ele, Lady Di estava falando e se mexendo: "Após Dodi Al-Fayed (namorado dela) ser removido, fiquei por conta da passageira. Ela falava em inglês e perguntou 'meu Deus, o que aconteceu?'. Entendi isso, então tentei acalmá-la. Segurei a mão dela", revelou.

O bombeiro disse que Diana tinha um ferimento no ombro, mas não tinha nenhum outro machucado visível, e que tanto a respiração como o pulso estavam bons quando ela foi levada ao hospital: "Ele me disse quem era ela e então, sim, a reconheci, mas até aquele momento eu não sabia de quem se tratava", declarou.

Em 1º de julho, Diana será homenageada pelos filhos William e Harry com uma estátua no jardim do Palácio de Kensington.