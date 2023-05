Polícia da Bahia mata irmão de Tony Salles, do Parangolé

O irmão por parte de pai de Tony Salles, vocalista do Parangolé, foi morto em uma operação policial em Salvador na última quinta-feira (18). Antônio Carlos de Oliveira Santos morreu em confronto com policiais da Coordenação e Operações Especiais (COE), segundo a Polícia Civil da Bahia.

Tony e Antônio não eram próximos segundo a assessoria de imprensa do artista. "Eles não foram criados juntos e não criaram laços afetivos. Ou seja, sem vínculos", informou. A informação foi divulgada pela coluna de Fabia Oliveira, do Metrópoles. De acordo com a polícia, Antônio seria "gerente do tráfico no bairro do Rio Sena e fazia a gestão das armas para os ataques contra grupos rivais".

A Operação Licuri foi deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em bairros do Subúrbio Ferroviário de Salvador (BA). Duas pessoas foram mortas, incluindo Antônio, e seis pessoas foram presas. Ainda foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão. A polícia informou que o grupo estaria comprando armamentos na fronteira do Brasil com o Paraguai.