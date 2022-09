Pietra Quintela, de 'Poliana Moça', celebra 15 anos com show de Pedro Sampaio

A atriz Pietra Quintela, que interpreta a personagem Lorena na novela "Poliana Moça", do SBT, celebrou a chegada dos 15 anos em grande estilo, com uma grande festa no Espaço Boulevard JK, em São Paulo, na noite de quinta-feira (22). “Gostaria muito de agradecer a todos por estarem aqui. Sei que é no meio da semana, um dia um pouco difícil, mas é maravilhoso tê-los comigo, todos são muito especiais para mim”, declarou ela.

Fugindo do tradicional, Pietra, que elegeu as estilistas Elisa Lima e Lethicia Broinstein para produzir seus looks, optou por três danças. A primeira delas, ao som de ‘Perfect’, junto dos irmãos. “Achei que ia ficar com vergonha, mas me soltei totalmente e me emocionei demais”, disse. Seu melhor amigo, Cristiano Chehin, foi escolhido como príncipe e a conduziu no embalo da música ‘A Thousand Years’. Em seguida, Pietra ainda demonstrou sintonia com o pai ao dançarem juntos ‘Dancing Queen’.

A aniversariante posou ao lado do elenco de 'Poliana Moça'. (Raphael Ranosi/ Divulgação)

“Ela merece esta festa. Pietra é uma menina de ouro e eu, enquanto pai, poder lhe proporcionar um momento mágico e eterno, é a maior gratidão que eu posso ter de que fiz algo certo até hoje”, disse Marcos Quintela.

“Pietra é como se fosse minha sexta filha, estou muito feliz por prestigiá-la neste momento”, declarou o padrinho Roberto Justus. “Não parei de chorar em nenhum momento durante a valsa... Tudo o que vivi com ela foi um presente para mim, é minha filha do coração”, acrescentou a madrinha Ticiane Pinheiro, que estava acompanhada da filha, Rafaela.

Outros famosos presentes foram Marcos Mion, Tom Cavalcanti, Otávio Mesquita, Lorena Queiroz e Giovanna Chaves.

“Acho que fazer 15 anos é uma coisa emocionante, um processo muito especial na vida de qualquer menina. Fazer uma festa, simboliza comemorar minha vida, precisamos celebrar”, disse Pietra.