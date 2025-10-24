Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Perdeu tudo? Filho de Hebe Camargo coloca roupas da mãe à venda em brechó a partir de R$ 49

Mais de 500 peças pessoais, entre roupas, sapatos e acessórios, estão disponíveis

Riulen Ropan
fonte

A iniciativa resgata o espírito de generosidade de Hebe. (Divulgação)

Fãs da eterna rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo, têm agora a chance de adquirir um pedaço da história da comunicadora. O Peça Rara Brechó, rede que tem a atriz Deborah Secco como sócia, colocou à venda cerca de 500 itens do acervo pessoal da apresentadora.

O lançamento exclusivo, realizado em parceria com a iniciativa Legado Hebe, conta com o apoio e presença de Marcello Camargo, filho de Hebe e responsável pela curadoria das peças, que incluem roupas, sapatos e acessórios. A venda especial é uma homenagem aos 13 anos de falecimento da icônica artista e tem um toque social: parte da renda arrecadada será destinada a instituições de caridade.

Onde comprar e preços

O público pode ter acesso às peças, que celebram o inconfundível estilo de Hebe, a partir desta sexta-feira, 24 de outubro, na unidade Peça Rara Jardins, em São Paulo.

  • Preços: Os valores variam de R$ 49, para acessórios, até R$ 4 mil, no caso de um vestido de grife, o item mais caro do acervo.
  • Itens: Entre as 500 peças, é possível encontrar calças estampadas e coloridas, pulseiras, sapatos e vestidos.

VEJA MAIS

image Mansão abandonada de Hebe Camargo vai a leilão por R$ 8,7 milhões
A residência foi moradia da apresentadora com seu segundo marido, Lélio Ravagnani.

image Carro de Hebe Camargo é vendido por R$ 1 milhão a apresentadora do Rio de Janeiro
A marca Mercedes Benz era a preferida de Hebe Camargo, que chegou a possuir cinco veículos da fabricante alemã em sua garagem.

image Filho de Hebe Camargo vai vender coleção de carros da apresentadora: 'Tem que se dedicar'
Coleção de cinco carros da marca Mercedes Benz fizeram parte da herança do filho de Hebe Camargo e estão avaliados em R$ 1 milhão

Reuso e legado de Hebe Camargo

A iniciativa resgata o espírito de generosidade de Hebe. Segundo Marcello Camargo, o projeto vai além da homenagem:

"O legado da minha mãe vai além do que ela deixou na televisão. Ela sempre acreditou em ajudar o próximo e incentivar o reuso," destacou Marcello em entrevista. "Ver essas peças ganhando novas histórias é algo que a deixaria muito feliz."

O filho da apresentadora também relembrou o hábito da mãe: "Em vida, ela tinha o hábito de distribuir suas roupas e presentes a amigos e familiares. Essa homenagem segue o mesmo espírito."

Hebe Camargo foi uma figura central na TV e música brasileiras, com uma carreira que incluiu atuação, canto (lançou nove discos) e a apresentação de programas que marcaram gerações. Sua morte, em 29 de setembro de 2012, deixou um vazio, mas seu brilho e seu legado de solidariedade continuam vivos através de ações como esta.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Hebe Camargo

filho de Hebe Camargo

marcello camargo

Roupas de Hebe Camargo

Deborah Secco
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

24.10.25 8h00

ENTENDA

Perdeu tudo? Filho de Hebe Camargo coloca roupas da mãe à venda em brechó a partir de R$ 49

Mais de 500 peças pessoais, entre roupas, sapatos e acessórios, estão disponíveis

24.10.25 13h21

celebridades

Kim Kardashian está com aneurisma cerebral e culpa divórcio conturbado com Kanye West

A notícia foi revelada no trailer da nova temporada do reality de sua família

24.10.25 11h38

CULTURA POPULAR

Arraial do Pavulagem realiza programação do Cordão do Peixe-Boi neste sábado, 25; entenda

A programação de atividades traz Roda Musical aberta ao público

24.10.25 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda