Carro de Hebe Camargo é vendido por R$ 1 milhão a apresentadora do Rio de Janeiro

Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo (1929-2012), realizou a venda de um dos valiosos carros de sua mãe, estimado em R$ 1 milhão. O veículo fazia parte da coleção de Mercedes Benz da apresentadora.

O automóvel em questão é um modelo A S65 AMG, de cor branca, com blindagem e que já foi considerado o sedan mais potente do mundo na época de seu lançamento, com um motor de impressionantes 612 cavalos de potência. A marca Mercedes Benz era a preferida de Hebe Camargo, que chegou a possuir cinco veículos da fabricante alemã em sua garagem.

A nova proprietária do carro é a apresentadora Gardênia Cavalcanti, do programa "Vem com a Gente", transmitido pela Band Rio. Os veículos estavam guardados na antiga mansão de Hebe, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo. Foi justamente lá que Marcello recebeu Gardênia e lhe entregou as chaves do automóvel.

Em um gesto que remete à personalidade marcante de Hebe Camargo, os dois protagonizaram um selinho diante do veículo. Essa era uma característica carinhosa da apresentadora com seus convidados, perpetuando sua lembrança nesse momento especial.