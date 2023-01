Pequena Lo assume namoro em festa de aniversário; veja quem é

A Pequena Lo está comemorando 27 anos de idade com uma super festa em São Paulo, na noite desta terça-feira (24). Com o tema #PequenaLoSecretParty, ela chegou com um look de coração azul, que já anunciava algo.

VEJA MAIS

Pequena Lo assumiu o namoro com o produtor de eventos Christopher Pontes. De acordo com o GShow, eles se conheceram no Rock in Rio e estão juntos há cinco meses.

“Acabei conhecendo no Rock in Rio. Não divulguei. Acaba sendo algo pessoal e também para nos poupar, às vezes, porque internet a gente sabe como é. Mas hoje, na minha festa, ele tá aqui. Aí explodiu essa bomba. Estou muito feliz, é meu primeiro namoro. Ele é uma pessoa incrível. Estou apaixonada. Meus amigos dizem: 'até que enfim'. Agora estou apaixonada, estou quietinha”, revelou a influenciadora.

Veja quem é Christopher Pontes: