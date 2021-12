Pequena Lo é impedida de embarcar em voo para São Paulo: 'Me senti humilhada'

Nesta sexta-feira, 3, dia em que comemora-se o Dia Internacional da Pessoas com Deficiência, Lorrane Silva, conhecida como pequena Lo, é impedida de embarcar em voo porque a empresa aérea negou o transporte da 'motinha' que a influenciadora utiliza para se locomover.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Lorrane contou que sempre conseguiu transportar o equipamento. A bateria da Scooter elétrica é em gel e isso facilita o transporte. "Quando é líquida, é mais complicado. Eles sempre me perguntam no check-in para eu avisar que é bateria a gel. Estava para embarcar. Primeiro, eles me fizeram subir a escada, não era aquele túnel, porque era voo remoto. O voo era pra sair às 9h40. Aí vi eles andarem para lá e pra cá, quando fui avisada que o comandante seria avisado sobre a minha motinha. O voo atrasou uma hora e eles nada de resolver. O comandante não queria deixar eu voar, dizendo que bateria em gel não podia. Eles queriam me embarcar, mas a moto ia ficar no Rio”, explica.

Ela continua e cita o fato do ocorrido acontecer justamente no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: "Que sentido faria? Preciso dela para me locomover. Desci do voo, minha mãe ficou constrangida. Pediu desculpas para as mais de 100 pessoas que estavam querendo viajar. Fui mal atendida. E hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Ainda fazem isso numa data que a gente luta. Senti vontade de chorar. Me senti humilhada”, desabafa.

No twitter, a influenciadora desabafou sobre o acontecido que causou revolta em seus seguidores. "Bem no dia internacional da pessoa com deficiência", disse uma moça; "Dá uma raiva de em pleno 2021 os voos serem tão poucos acessíveis", disse outro.