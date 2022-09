Pequena Lo é atacada por abelhas em Aeroporto de Belo Horizonte: 'Foi bizarro'

A humorista Pequena Lo tomou um susto na última segunda-feira, 26, enquanto estava no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em seu perfil no Instagram, ela revelou que foi uma das pessoas atacadas por um enxame de abelhas dentro do local.

"Gente, eu tô aqui no aeroporto de BH. Tá um surto de abelha. Todo mundo com a roupa no rosto. Assim que cheguei veio uma abelha e me picou. Bom dia! Segunda-feira assim!", falou em um dos vídeos.

Para evitar uma possível reação alérgica, a influenciadora tomou um antialérgico após ser picada no rosto pelo inseto, e ainda mostrou a área com inchaço.

Segundo a humorista, os passageiros que estavam no local se assustaram com a situação e alguns precisaram ser socorridos.

"Eu nunca vi uma coisa dessa, gente. Um surto real! Foi bizarro. Teve gente que caiu no chão com alergia e precisou correr pra emergência. Uma menina teve a cabeça toda picada e precisou molhar o cabelo", disse.

Após a repercussão do episódio, o Aeroporto se pronunciou: "Todos os procedimentos foram adotados para isolar as áreas e garantir a segurança dos passageiros e visitantes. Um sinal sonoro também alerta as pessoas a se direcionarem para a saída em frente ao check-in 1", disse, em nota.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)