Retrospectiva: em 2022, famosos trocaram seus pares; confira quem deixou quem e quem pegou quem

Como pessoas atentas ao mundo dos famosos e longe da fofoca, a intenção é estar por dentro dos romances dos famosos. Como dezembro já está na porta, esse 2022 foi puro amor, encontro e desencontros.

Nesta terça-feira (22), nos igs de celebridades só se fala do affair de Gerson Santos, e o flerte não é com o Flamengo. O jogador que negocia com o clube, tem outro envolvimento que chama atenção. De acordo com o Extra, ele e Giulia Dantas trocando beijos em uma resenha com amigos.

A modelo e influenciadora é ex do rapper L7nnon e do também jogador Vinicius Souza, que já esteve no time da Gávea. Porém, no início desse mês o músico foi visto trocando carinhos com Letícia Bufoni. A skatista foi flagrada aos beijos com o rapper no estacionamento de um shopping na Barra da Tijuca.

Com uma carreira impecável no esporte, Letícia também é uma das celebridades mais badaladas. Como dizem por ai, ela sabe aproveitar a vida. Ela já teve romances com Neymar, Caio Castro, Felipe Tito, Gabriel Medina e Felipe Lombardi (sobrinho do ator Rodrigo Lombardi).

Já Gabriel Medina, desde que terminou o casamento com Yasmin Brunet, em janeiro deste ano, já trocou beijos com as digitais influencers Vanessa Lopes e Gabriela Versiani. As duas também já ficaram com Neymar.

Gabriela Versiani é ex-namorada de MC Kevinho e da DJ Bárbara Labres, e revelou ter ficado com Bianca, a Boca Rosa. A DJ revelou também em algumas entrevistas, que Neymar deu em cima dela antes de saber a sua orientação sexual.